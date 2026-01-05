Похоже, 2026 год останется без новых смартфонов Asus

В Asus подтвердили, что отдел смартфонов продолжает работать, но «новых моделей в наступившем году не планируется». При этом компания будет и дальше обеспечивать поддержку для текущих пользователей. Дистрибьюторы смартфонов на Тайване также заявили, что больше не могут закупать смартфоны Asus через местных агентов.

Ранее компания уже пережила реструктуризацию своего мобильного бизнеса, сфокусировавшись на премиальных и игровых устройствах. Что произойдет в этот раз — покажет время.