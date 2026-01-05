Похоже, 2026 год останется без новых смартфонов Asus

Опубликовано 05 января 2026, 09:001 мин.
Похоже, 2026 год останется без новых смартфонов AsusМогут не появиться
Asus, судя по всему, приостанавливает выпуск новых смартфонов в 2026 году. Согласно данным СМИ и последующему заявлению самого производителя, модель Zenfone 13 Ultra в этом году представлена не будет. Планы по выпуску игровой серии ROG Phone 10 также остаются под вопросом.
© Asus
В Asus подтвердили, что отдел смартфонов продолжает работать, но «новых моделей в наступившем году не планируется». При этом компания будет и дальше обеспечивать поддержку для текущих пользователей. Дистрибьюторы смартфонов на Тайване также заявили, что больше не могут закупать смартфоны Asus через местных агентов.
Ранее компания уже пережила реструктуризацию своего мобильного бизнеса, сфокусировавшись на премиальных и игровых устройствах. Что произойдет в этот раз — покажет время.