Покупателям iPhone 16 в России начнут выдавать смартфоны с 23 сентября

За первую неделю количество предзаказов на базовую модель iPhone 16 с памятью 128 Гб — на 109% выше, чем у iPhone 15 за тот же период, пишет «М.Видео-Эльдорадо». Среди популярных вариантов — модель 128 ГБ в цвете Ultramarine и iPhone 16 Pro Max на 256 ГБ.

МТС, как сообщается, запустит iPhone 16 Pro Max в продажу за день до глобального релиза. В компании отметили пятикратный рост спроса по сравнению с iPhone 15. Предзаказы будут приниматься и в эти выходные, при этом действует 30%-кешбэк и рассрочка.

Стоимость iPhone 16 составляет от 112 999 до 249 999 рублей, также доступны новые модели Apple Watch и AirPods. Российские покупатели могут воспользоваться официальной гарантией ритейлеров на все устройства.