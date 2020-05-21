Последний флагманский смартфон ASUS продают со скидкой

Акция проходит в фирменном магазине ASUS на AliExpress. На момент публикации заметки в магазине осталось четыре устройства в чёрном цвете и три — в серебристом. Смартфон можно приобрести за 33 574 рубля вместо 40 174. Для этого необходимо подписаться на магазин (- 100 рублей), положить смартфон в корзину (- 3000 рублей) и ввести промокод MAYSALE3500 (- 3500 рублей). Стоит отметить, что предлагается версия ASUS Zenfone 6 с 6 ГБ + 128 ГБ памяти. Такая на старте продаж стоила 43 тысячи рублей.

Напомним, что у этого смартфона есть поворотная камера, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, процессор Snapdragon 855, а также разъём для наушников.