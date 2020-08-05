Представлен главный флагманский смартфон Samsung 2020 года
Смартфоны (обзор) отличаются друг от друга размерами экранов — 6,7 дюйма в младшей модели и 6,9 дюйма в старшей. Разрешение дисплея у Galaxy Note20 Ultra составляет WQHD+ (2960 x 1440 пикселей), а у Galaxy Note20 — FHD+ (2220 x 1080 пикселей). Частота обновления экрана устройств достигает 120 Гц. Корпус защищён новейшим стеклом Gorilla Glass 7.
Помимо этого смартфоны имеют разный набор камер. У младшей модели есть широкоугольный модуль на 12 Мп, ультраширокоугольный модуль на 12 Мп, телеобъектив на 64 Мп. У Galaxy Note20 Ultra камера состоит из широкоугольного модуля на 108 Мп, ультраширокоугольного на 12 Мп, телеобъектива на 12 Мп и лазерного автофокуса. Есть «космический зум» — 50-кратное увеличение у старшего смартфона. Фронталка у обеих моделей одинаковая — на 10 Мп. На смартфоны можно снимать видео в разрешении 8K.
В качестве аппаратной основы у двух смартфонов выступает платформа Exynos 990. Samsung уверяет, что процессор был улучшен со времён Galaxy S20. Galaxy Note20 Ultra поддерживает работу в сетях пятого поколения. 5G-версия смартфона оснащена 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Можно расширить microSD картой на 1 ТБ.
Galaxy Note20 Ultra получил батарею ёмкостью 4500 мАч, обычный Galaxy Note20 — ёмкостью 4300 мАч. Оба смартфона поддерживают обратную беспроводную, супербыструю проводную и быструю беспроводную зарядку. Супербыстрая проводная позволяет зарядить смартфон больше чем на 50% за 30 минут.
Samsung также улучшила стилус S Pen: он имеет уменьшенное время отклика. Note20 теперь легче использовать вместе с Windows 10 через приложение «Твой телефон».
Новые смартфоны поступят в продажу в России 21 августа. Galaxy Note20 Ultra будет продаваться в бронзовом, чёрном и белом цветах по цене 99 990 рублей за версию 256 ГБ и 119 990 рублей за версию 512 ГБ. Модель Galaxy Note20 будет доступна в цвете графит, мятном и бронзовом. Она оценена в 79 990 рублей за версию 256 ГБ.