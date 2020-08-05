Представлен главный флагманский смартфон Samsung 2020 года

В качестве аппаратной основы у двух смартфонов выступает платформа Exynos 990. Samsung уверяет, что процессор был улучшен со времён Galaxy S20. Galaxy Note20 Ultra поддерживает работу в сетях пятого поколения. 5G-версия смартфона оснащена 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Можно расширить microSD картой на 1 ТБ.

Galaxy Note20 Ultra получил батарею ёмкостью 4500 мАч, обычный Galaxy Note20 — ёмкостью 4300 мАч. Оба смартфона поддерживают обратную беспроводную, супербыструю проводную и быструю беспроводную зарядку. Супербыстрая проводная позволяет зарядить смартфон больше чем на 50% за 30 минут.