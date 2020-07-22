Представлен мощнейший Android-смартфон современности

Смартфон работает на Snapdragon 865 Plus. Он стал одним из первых аппаратов, анонсированных вместе с новой платформой. ROG Phone 3 обладает продвинутой системой охлаждения. Объём оперативной памяти типа LPDDR5 может достигать 16 ГБ, а постоянной — 512 ГБ UFS 3.1. Поскольку смартфон игровой, частота обновления экрана у него достигает 144 Гц. Такую поддерживает более 100 игр. Благодаря оптимизации смартфон лишён проблемы троттлинга (когда процессор для защиты от перегрева теряет в производительности). Также ASUS обещает стабильную игровую производительность.

Смартфон питает огромный аккумулятор на 6000 мАч. В PUBG, например, ROG Phone 3 может проработать 9,2 часа (Galaxy S20 Ultra — 6,6 часа). Устройство поддерживает 30-ваттную зарядку.

Также ROG Phone 3 может хорошо распознавать жесты, что важно для игр. Аппарат оснащён четверной системой микрофонов. Что касается системы камер, то она тройная. Состоит из датчиков на 64 Мп, на 13 Мп и макрокамеры.

ASUS также предлагает для смартфона контроллеры, специальные чехлы, наушники и даже подключаемый монитор.

ROG Phone 3 в варианте с 16 ГБ + 512 ГБ будет стоить — 1099 евро; в варианте с 12 ГБ + 512 ГБ — 999 евро; в варианте Strix Edition (8 ГБ + 256 ГБ) — 799 евро.