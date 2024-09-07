Проблему с перегревом iPhone 15 Pro решили лишь в iPhone 16

Утечка фотографий металлического корпуса аккумулятора, предназначенного для iPhone 16 Pro, указывает на новый дизайн батареи, который обещает лучшее терморегулирование. В нынешних iPhone используется более легкое покрытие из фольги, но этот новый металлический корпус может более эффективно справляться с теплом. Кроме того, сообщается, что iPhone 16 будет оснащен «графеновой тепловой системой», которая значительно улучшит отвод тепла.

Эти аппаратные усовершенствования призваны решить постоянные проблемы с перегревом, которые наблюдались в последних моделях iPhone, особенно при выполнении интенсивных задач.