Проблему с перегревом iPhone 15 Pro решили лишь в iPhone 16

Опубликовано 07 сентября 2024, 18:451 мин.
Проблему с перегревом iPhone 15 Pro решили лишь в iPhone 16Благодаря новой термосистеме
iPhone 15 Pro страдал от проблем с перегревом, расстраивая многих пользователей, несмотря на обновление ПО, которое уменьшило интенсивность нагрева, некоторые пользователи, как Райан Кристоффел из 9to5Mac, продолжают испытывать перегрев. К счастью, слухи говорят о том, что Apple работает над существенным исправлением этой проблемы, но уже в линейке iPhone 16.
Утечка фотографий металлического корпуса аккумулятора, предназначенного для iPhone 16 Pro, указывает на новый дизайн батареи, который обещает лучшее терморегулирование. В нынешних iPhone используется более легкое покрытие из фольги, но этот новый металлический корпус может более эффективно справляться с теплом. Кроме того, сообщается, что iPhone 16 будет оснащен «графеновой тепловой системой», которая значительно улучшит отвод тепла.
Эти аппаратные усовершенствования призваны решить постоянные проблемы с перегревом, которые наблюдались в последних моделях iPhone, особенно при выполнении интенсивных задач.