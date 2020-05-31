Процессор в будущем флагмане Samsung может быть вариацией печально известного Exynos 990

Как пишет издание Notebookcheck, скорее всего, новые ядра Cortex-A78 (или более крутые Cortex-X1) будут применяться в другой грядущей платформе Exynos 1000. Это логично, так как новинки ARM предназначены всё-таки для смартфонов 2021 года.

Что касается Exynos 990, то тут надо напомнить, что он был анонсирован ещё в октябре 2019 года, однако поступил в продажу только с мартовскими смартфонами Galaxy S20. С выходом возникла неурядица: на некоторых рынках смартфон продавали с другим процессором Snapdragon 865, что сыграло Samsung не на руку. Многие заметили разницу в производительности между версиями Galaxy S20 на Exynos и на Snapdragon не в пользу первой платформы.

Источники полагают, что Exynos 992 просто закроет этот разрыв в производительности. По сути, процессор останется вариацией старого.