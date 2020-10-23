Продажи цифровых SIM-карт запустили по всей России

Пользователи современных устройств могут получать услуги оператора связи без установки физической SIM-карты. Это возможно благодаря встроенному модулю eSIM.

Чтобы воспользоваться данной услугой, нужно обратиться с паспортом в ближайший магазин «М.Видео» или «Эльдорадо». Активация происходит через сканирование QR-кода. eSIM-карта оформляется бесплатно при покупке смартфона, а если приобретать услугу отдельно, то за 100 рублей.

Tele2 также предлагает одну неделю бесплатного общения и интернета по тарифу «Мой онлайн» при подключении.

В «М.Видео-Эльдорадо» говорят, что за девять месяцев 2020 года россияне купили около 1,7 млн смартфонов с поддержкой eSIM.