Производительность iPhone 16 Pro Max и Galaxy S24 Ultra в Genshin Impact сравнили

Оба флагмана работают на топовых процессорах: Apple A18 Pro в случае с iPhone и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 у смартфона Samsung.

На iPhone 16 Pro Max доступен режим игры с частотой 120 кадров в секунду, в то время как для Samsung Galaxy S24 Ultra такого режима нет.

В среднем, iPhone 16 Pro Max выдаёт 81 fps, а минимальное значение составляет 57 fps. В то же время, Samsung Galaxy S24 Ultra показывает в среднем только 44 fps, с минимальными 31 fps.