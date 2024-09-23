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Опубликовано 23 сентября 2024, 18:16
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Производительность iPhone 16 Pro Max и Galaxy S24 Ultra в Genshin Impact сравнили

Не в пользу Android-флагмана
Автор YouTube-канала Dame Tech опубликовал видео, в котором показал сравнительное тестирование производительности iPhone 16 Pro Max и Samsung Galaxy S24 Ultra в одной из самых требовательных мобильных игр — Genshin Impact.
Производительность iPhone 16 Pro Max и Galaxy S24 Ultra в Genshin Impact сравнили
© YouTube

Оба флагмана работают на топовых процессорах: Apple A18 Pro в случае с iPhone и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 у смартфона Samsung.

На iPhone 16 Pro Max доступен режим игры с частотой 120 кадров в секунду, в то время как для Samsung Galaxy S24 Ultra такого режима нет.

В среднем, iPhone 16 Pro Max выдаёт 81 fps, а минимальное значение составляет 57 fps. В то же время, Samsung Galaxy S24 Ultra показывает в среднем только 44 fps, с минимальными 31 fps.

Производительность iPhone 16 Pro Max и Galaxy S24 Ultra в Genshin Impact сравнили
© YouTube

При этом разрешение экрана на iPhone выше — 1960 × 902 пикселя, тогда как на Samsung оно составляет 1872 × 864 пикселя.

Оба устройства сильно нагреваются во время игры, однако iPhone 16 Pro Max, несмотря на высокие температуры, сохраняет более стабильную и высокую частоту кадров по сравнению с конкурентом.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
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#iPhone 16 Pro
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#Samsung Galaxy S24
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