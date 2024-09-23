Производительность iPhone 16 Pro Max и Galaxy S24 Ultra в Genshin Impact сравнили

Производительность iPhone 16 Pro Max и Galaxy S24 Ultra в Genshin Impact сравнилиНе в пользу Android-флагмана
Оба флагмана работают на топовых процессорах: Apple A18 Pro в случае с iPhone и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 у смартфона Samsung.
На iPhone 16 Pro Max доступен режим игры с частотой 120 кадров в секунду, в то время как для Samsung Galaxy S24 Ultra такого режима нет.
В среднем, iPhone 16 Pro Max выдаёт 81 fps, а минимальное значение составляет 57 fps. В то же время, Samsung Galaxy S24 Ultra показывает в среднем только 44 fps, с минимальными 31 fps.
При этом разрешение экрана на iPhone выше — 1960 × 902 пикселя, тогда как на Samsung оно составляет 1872 × 864 пикселя.
Оба устройства сильно нагреваются во время игры, однако iPhone 16 Pro Max, несмотря на высокие температуры, сохраняет более стабильную и высокую частоту кадров по сравнению с конкурентом.