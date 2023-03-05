Qualcomm встроила поддержку электронной SIM-карты во флагманский процессор для смартфонов

15:49, 05 марта 2023
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Qualcomm встроила поддержку электронной SIM-карты во флагманский процессор для смартфоновВ Snapdragon 8 Gen 2
Готовы ли вы полностью попрощаться со своей физической SIM-картой? Qualcomm представила концепт электронной карты iSIM. Эту технологию будет поддерживать флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 2.
Фото: Unsplash
Qualcomm и Thales объявили о сертификации первой в мире коммерческой встроенной SIM-карты (iSIM) на Snapdragon 8 Gen 2. Новая iSIM полностью совместима со стандартом GSMA Remote SIM Provisioning, что позволяет удалённо управлять ею через любые стандартные платформы.
Аналитики считают, что к 2027 году доля рынка электронных SIM-карт вырастет до 19%.