Qualcomm встроила поддержку электронной SIM-карты во флагманский процессор для смартфонов

Qualcomm и Thales объявили о сертификации первой в мире коммерческой встроенной SIM-карты (iSIM) на Snapdragon 8 Gen 2. Новая iSIM полностью совместима со стандартом GSMA Remote SIM Provisioning, что позволяет удалённо управлять ею через любые стандартные платформы.

Аналитики считают, что к 2027 году доля рынка электронных SIM-карт вырастет до 19%.