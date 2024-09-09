Ради ИИ-функций процессор iPhone 16 оснастили архитектурой Armv9-A

Переход на Armv9-A символизирует стремление Apple интегрировать передовые ИИ-функции, пишут СМИ. Эта архитектура, уже присутствующая в M4 iPad Pro 2024 года, предназначена для более эффективной обработки сложных задач. Она позволяет значительно улучшить машинное обучение и обработку данных. В частности, ключевым элементом обновленного смартфона станет Apple Intelligence

Грядущее обновление iOS 18.1, находящееся в стадии бета-версии, включает в себя такие улучшения, связанные с ИИ, как улучшенная обработка фотографий и выборочная облачная интеграция с OpenAI. Официальный релиз этих обновлений ожидается в октябре.