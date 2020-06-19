Раскрыт уровень производительности следующего флагманского смартфона ASUS

Он появился в базе бенчмарка Geekbench под кодовым именем «asus ZF». В качестве аппаратной основы у смартфона выступил процессор Snapdragon 865 с базовой частотой 1,80 ГГц. Устройство работало под управлением Android 10.

Оперативной памяти у протестированного смартфона было 16 ГБ. В одноядерном тесте устройство набрало 975 баллов, а в многоядерном 3346 баллов, что очень и очень неплохо.

Напомним, ранее источники сообщали, что ZenFone 7 должны представить уже в июле. Он может утратить поворотную камеру, но информация эта не точна.