Раскрыта дата анонса рекордно мощного игрового смартфона ASUS

Если верить источникам, то ASUS ROG Phone 3 представят 22 июля. Предыдущая модель ROG Phone 2 была официально презентовала в эту же дату в 2019 году.

Из-за утечек уже известно, что ROG Phone 3 получит 6,59-дюймовый экран разрешением Full HD+ со встроенным сканером отпечатков пальцев. Смартфон оснастят тройной камерой с главным датчиком на 64 Мп. «Фронталка» будет 13-Мп и должна уметь сканировать радужную оболочку глаза.

Ранее в сети публиковали результаты тестов ROG Phone 3 в AnTuTu. Он набрал 646610 баллов.