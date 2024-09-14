Раскрыта мощность зарядки всей серии iPhone 16

Опубликовано 14 сентября 2024, 03:451 мин.
Раскрыта мощность зарядки всей серии iPhone 1645 Вт, но реальные скорости немного ниже
Согласно новому сертификату, полученному от китайских регуляторов, все модели iPhone 16 поддерживают до 45 Вт быстрой проводной зарядки через порт USB-C. Это значительное улучшение по сравнению с линейкой iPhone 15, максимальная мощность которой составляла 29 Вт. Однако технический инсайдер Ice Universe сообщил, что реальная скорость зарядки при практическом использовании ближе к 39 Вт.
Сертификация, замеченная ShrimpApplePro, показывает, что «все модели iPhone 16 тестируются при напряжении 5−15 вольт и силе тока 3 ампера, то есть до 45 Вт. Это более чем на 50% быстрее, чем линейка iPhone 15, максимальная мощность которой составляла 27−29 Вт, но никогда не достигала 30 Вт».
Apple официально не комментировала возможности проводной зарядки iPhone 16. Компания, как правило, умалчивает этот пункт. Apple лишь упоминает, что зарядка MagSafe теперь обеспечивает мощность до 25 Вт при использовании совместимого адаптера.