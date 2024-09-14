Раскрыта мощность зарядки всей серии iPhone 16

Сертификация, замеченная ShrimpApplePro, показывает, что «все модели iPhone 16 тестируются при напряжении 5−15 вольт и силе тока 3 ампера, то есть до 45 Вт. Это более чем на 50% быстрее, чем линейка iPhone 15, максимальная мощность которой составляла 27−29 Вт, но никогда не достигала 30 Вт».

Apple официально не комментировала возможности проводной зарядки iPhone 16. Компания, как правило, умалчивает этот пункт. Apple лишь упоминает, что зарядка MagSafe теперь обеспечивает мощность до 25 Вт при использовании совместимого адаптера.