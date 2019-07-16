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Раскрыта внешность первого смартфона на самом мощном процессоре Snapdragon

Snapdragon 855+
Вчера Qualcomm представила улучшенную версию своей самой мощной мобильной однокристальной системы Snapdragon 855 Plus. Тактовая частота процессора стала выше, а графический ускоритель быстрее. Первой об использовании чипсета для смартфона заявила ASUS. И в сети уже появились «живые» фото этого «монстра».

ASUS сделала официальное заявление о том, что игровой смартфон нового поколения ROG Phone 2 будет построен на базе Snapdragon 855 Plus. Его презентация ожидается 23 июля текущего года. Помимо мощнейшей платформы устройству приписывают 12 ГБ оперативной памяти, улучшенную систему охлаждения, а также поддержку быстрой зарядки.

Его «живые» фото в сети показали, что смартфон будет обладать лаконичным дизайном без всяких вырезов и «чёлок» в экране. Фронтальная камера у него расположена в правом верхнем углу передней панели.

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Фото: Weibo

Кроме ASUS о выпуске смартфонов на Snapdragon 855 Plus заявили Xiaomi (Mi MIX 4), суббренд Redmi, BlackShark, Lenovo, Nubia и IQOO.

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