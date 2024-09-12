Раскрыто всё, что iPhone 16 и Apple Watch Series 10 «украли у Android»

В iPhone 16 и Apple Watch Series 10 появилось несколько функций, напоминающих об Android. Например, новая функция предупреждения об апноэ во время сна в Apple Watch Series 10, хотя Apple и выделила ее особо, уже давно доступна в Galaxy Watch. Аналогичным образом, функция «Тренировочная нагрузка» на Apple Watch, предназначенная для мониторинга воздействия тренировок, повторяет функциональность, ранее встречавшуюся на устройствах Garmin и COROS.

Отдельного внимания заслуживает новая кнопка «Camera Control» на iPhone 16 Pro, которая позволяет пользователям регулировать настройки камеры. Эта концепция была впервые применена в HTC EVO 3D в 2017 году.

В iPhone 16 также появился «Visual Intelligence» — функция, схожая с Google Lens, позволяющая в режиме реального времени получать информацию об объекте с камеры.