Раскрыты даты показа iPhone 16, Apple Watch 10 и AirPods 4

Серия iPhone 16 будет оснащена новым чипом A18, ИИ Apple Intelligence, и дебютирует с iOS 18. Среди заметных обновлений — более крупный дисплей для моделей Pro, новая кнопка для более удобной фотосъемки, а также улучшенная 48-мегапиксельная Ultra Wide-камера для линейки Pro. Action Button, которая ранее была эксклюзивом для моделей Pro, теперь будет включена в стандартную комплектацию iPhone 16.

Apple Watch 10 также получат значительные обновления, включая более тонкий дизайн и увеличенные дисплеи. Ожидается, что на мероприятии будут представлены Apple Watch Series 10, новая версия Apple Watch SE и обновленные Apple Watch Ultra.

Кроме того, будут представлены AirPods 4 в двух вариантах: стандартная модель и более дорогая версия с функцией активного шумоподавления.