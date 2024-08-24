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Опубликовано 24 августа 2024, 18:45
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Раскрыты даты показа iPhone 16, Apple Watch 10 и AirPods 4

Ждём все дружно 10 сентября
По сообщениям Марка Гурмана из Bloomberg, Apple собирается представить свою последнюю линейку продуктов, включая iPhone 16, Apple Watch 10 и AirPods 4, на мероприятии 10 сентября. Хотя Apple еще не подтвердила дату мероприятия, источники предполагают, что приглашения для СМИ будут разосланы в ближайшее время, а сами устройства появятся на полках магазинов 20 сентября.
Раскрыты даты показа iPhone 16, Apple Watch 10 и AirPods 4
© Ferra

Серия iPhone 16 будет оснащена новым чипом A18, ИИ Apple Intelligence, и дебютирует с iOS 18. Среди заметных обновлений — более крупный дисплей для моделей Pro, новая кнопка для более удобной фотосъемки, а также улучшенная 48-мегапиксельная Ultra Wide-камера для линейки Pro. Action Button, которая ранее была эксклюзивом для моделей Pro, теперь будет включена в стандартную комплектацию iPhone 16.

Apple Watch 10 также получат значительные обновления, включая более тонкий дизайн и увеличенные дисплеи. Ожидается, что на мероприятии будут представлены Apple Watch Series 10, новая версия Apple Watch SE и обновленные Apple Watch Ultra.

Кроме того, будут представлены AirPods 4 в двух вариантах: стандартная модель и более дорогая версия с функцией активного шумоподавления.

Источник:MacRumors
Автор:Максим Многословный
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