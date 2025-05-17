Раскрыты характеристики HMD Vibe 2: улучшенный экран, камеры и быстрая зарядка

Опубликовано 17 мая 2025, 22:111 мин.
Раскрыты характеристики HMD Vibe 2: улучшенный экран, камеры и быстрая зарядкаПора обновляться
В Сети появились характеристики нового бюджетного смартфона HMD Vibe 2. По данным утечки, новинка получит процессор Snapdragon 4 Gen 2, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 512 ГБ с помощью microSD.
© HMD
Смартфон оснастят 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+, частотой обновления 90 Гц и поддержкой HDR10. Фронтальная камера будет на 50 МП — серьёзный шаг вперёд по сравнению с 5 МП у предыдущей модели. Сзади ожидается двойная камера: основной сенсор на 50 МП и дополнительный на 2 МП.
Аккумулятор увеличили до 5000 мАч, добавили поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Устройство будет работать на Android 15.
Цены и дата старта продаж пока не объявлены, но официальный анонс может состояться скоро.