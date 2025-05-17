Раскрыты характеристики HMD Vibe 2: улучшенный экран, камеры и быстрая зарядка

Смартфон оснастят 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+, частотой обновления 90 Гц и поддержкой HDR10. Фронтальная камера будет на 50 МП — серьёзный шаг вперёд по сравнению с 5 МП у предыдущей модели. Сзади ожидается двойная камера: основной сенсор на 50 МП и дополнительный на 2 МП.

Аккумулятор увеличили до 5000 мАч, добавили поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Устройство будет работать на Android 15.

Цены и дата старта продаж пока не объявлены, но официальный анонс может состояться скоро.