Раскрыты характеристики и цена Xiaomi 12 Ultra

По слухам, Xiaomi 12 Ultra получит 6,73-дюймовый OLED-дисплей разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц. Аппаратной основой устройства послужит чип Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Ёмкость аккумулятора Xiaomi 12 Ultra составит 4900 мАч, он будет предлагать быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт, а также беспроводную мощностью 50 Вт.

Система камер смартфона будет иметь следующие составляющие: основной модуль на 50 Мп (Sony IMX800), ультраширик на 48 Мп, телефото на 48 Мп с оптической стабилизацией изображения и 120-кратным гибридным зумом. Фронтальная камера будет 32-Мп.

На выбор будет предоставлено четыре варианта: младший с 8/256 ГБ памяти может стоить 885 долларов. Остальные три таковы: 12/256 ГБ — 960 долларов, 12/512 ГБ — 1005 долларов и 16/512 ГБ — 1080 долларов.