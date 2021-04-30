Раскрыты характеристики компактного флагманского смартфона ASUS Zenfone 8 Mini

Как пишет источник, самый маленький представитель линейки Zenfone 8 выйдет в пяти вариантах памяти. Смартфон будет предлагаться с 6/8 ГБ оперативной памяти в сочетании со 128 ГБ постоянной, а также с 8/12/16 ГБ RAM с 256 ГБ хранилища.

Что касается ёмкости батареи, то она должна составить 4000 мАч. Смартфон Zenfone 8 Mini, по слухам, получит экран OLED диагональю 5,92 дюйма. Автономность смартфона должна быть неплохой. Также ожидается, что устройство получит поддержку 30-Вт быстрой проводной зарядки.