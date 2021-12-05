Раскрыты характеристики удешевлённой версии флагмана Xiaomi 12

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Раскрыты характеристики удешевлённой версии флагмана Xiaomi 12Выйдет в марте
В сети опубликовали подробности об ещё не вышедших Xiaomi 12 Lite и Xiaomi 12 Lite Zoom. Они должны появиться на рынке в 2022 году.
Xiaomi 12 Lite Zoom будет эксклюзивом для китайского рынка, а вот другая модель выйдет во всём мире. Об её характеристиках и расскажем.
Xiaomi 12 Lite получит процессор Snapdragon 778G или 780G+. Камера здесь будет тройная, основной модуль — это Samsung ISOCELL GW3. Кроме того, в системе будут сверхширокоуголка и макрокамера. Экран у модели будет характеризоваться частотой обновления 120 Гц и разрешением 1080 × 2400 пикселей. Это будет AMOLED панель диагональю 6,55 дюйма.
Версия Xiaomi 12 Lite Zoom будет отличаться набором камер. Обе модели должны выйти в марте.
Источник: Xiaomiui