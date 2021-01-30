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Раскрыты подробности и внешность двухэкранного игрового смартфона ASUS ROG
Его могут представить весной
На сайте китайского центра сертификации устройств TENAA появились изображения грядущего двухэкранного игрового смартфона ASUS ROG Phone 5. Также стали известны новые подробности о нём.
Сообщается, что предполагаемый ROG Phone 5 под модельным номером I005DA будет работать на процессоре Snapdragon 888 и оснащаться аккумулятором ёмкостью 6000 мАч. Батарея, кстати, будет состоять из двух элементов по 3000 мАч каждый. Ожидается поддержка сверхбыстрой зарядки мощностью 65 Вт.
Смартфон получит тройную основную камеру с главным датчиком на 64 Мп. На крышке у аппарата будет находиться маленький дополнительный экран.
GSMArena
ASUS ROG Phone 5 оборудуют 6,78-дюймовым AMOLED экраном со встроенным сканером отпечатков пальцев. Ожидается, что частота обновления экрана достигнет 144 Гц.
Смартфон могут представить весной.