Раскрыты подробности и внешность двухэкранного игрового смартфона ASUS ROG

Сообщается, что предполагаемый ROG Phone 5 под модельным номером I005DA будет работать на процессоре Snapdragon 888 и оснащаться аккумулятором ёмкостью 6000 мАч. Батарея, кстати, будет состоять из двух элементов по 3000 мАч каждый. Ожидается поддержка сверхбыстрой зарядки мощностью 65 Вт.

Смартфон получит тройную основную камеру с главным датчиком на 64 Мп. На крышке у аппарата будет находиться маленький дополнительный экран.