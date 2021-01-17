Раскрыты подробности о батарее следующего игрового смартфона ASUS

По информации авторитетного инсайдера Digital Chat Station, ROG Phone 4 получит аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, состоящий из двух компонентов. Сообщается, что устройство будет поддерживать 60- или 65-Вт зарядку. Быстрее пока в телефонах ROG не было.

Ранее девайс ASUS под номером I005DA, который, как все думают, является ROG Phone 4, прошёл сертификацию у китайского регулятора. Благодаря этому стало известно, что смартфон получит поддержку 5G. Из Geekbench стало ясно, что ROG Phone 4 будет оснащён процессором Snapdragon 888.