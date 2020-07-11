Раскрыты подробности о новых флагманских смартфонах ASUS

Как сообщают источники из Азии, ASUS начнёт говорить о серии Zenfone 7 вскоре после запуска ROG Phone 3, который запланирован на 22 июля. В новой линейке должны быть две модели — Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro.

Сообщается, что у этих смартфонов будет поворотная выдвижная камера, как у Zenfone 6. Отличия будут заключаться в оптике, а сам механизм модуля останется таким же. Пока точных сведений о характеристиках камер Zenfone 7 нет.

Известно, что Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro будут доступны в чёрном и белом цветах. Другие расцветки объявят позже. Кроме того, смартфоны будут работать на процессоре Snapdragon 865. Их стоимость окажется меньше, чем у ASUS ROG Phone 3.