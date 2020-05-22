Раскрыты подробности о следующем флагманском смартфоне ASUS

Напомним, предыдущий флагман ASUS — Zenfone 6 обладал необычной поворотной камерой. Пока неясно, сохранит ли компания «фишку» в новом смартфоне. Однако журналисты полагают, что ASUS может сделать выбор в пользу традиционного размещения камер, то есть спереди — фронтальная, сзади — основная.

Zenfone 7 будет работать на топовом процессоре Snapdragon 865. Скорее всего, аппарат получит поддержку 5G. Помимо того, у новинки будет экран с высокой частотой обновления и встроенным сканером отпечатков пальцев.

Также в июне ожидается анонс игрового смартфона ASUS ROG Phone III. Он тоже будет работать на процессоре Snapdragon 865.