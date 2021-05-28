Раскрыты российские цены компактного флагманского смартфона ASUS

Предзаказ на Zenfone 8 уже можно оформить в официальном магазине ASUS. Смартфон в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти стоит 63 990 рублей. Вариант с 16 и 256 ГБ оценён в 73 990 рублей. При оформлении предварительного заказа в подарок можно получить 12 месяцев подписки Яндекс.Плюс.

Напомним, диагональ экрана смартфона составляет всего 5,9 дюйма. Частота обновления дисплея достигает 120 Гц. Устройство работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 888. Питает его аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Есть поддержка быстрой 30-Вт зарядки. У Zenfone 8 двойная основная камера: на 64 Мп и на 12 Мп.