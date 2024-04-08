Раскрыты возможные изменения в дизайне iPhone 16

Сдвиг в расположении камеры (для iPhone 16 и 16 Plus). Попрощайтесь с диагональным расположением камеры/ Судя по утечкам информации, iPhone 16 и 16 Plus могут получить вертикально расположенную систему камер, как в iPhone 12. Однако неясно, распространится ли это изменение на модели Pro: 91Mobiles предполагает, что дизайн их камер может остаться неизменным.

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, специальная кнопка для записи видео может появиться на моделях iPhone 16, не относящихся к категории Pro.

Корейское издание The Elec намекает на возможное обновление дисплея. Они сообщают, что производители разработали новую технологию, позволяющую создавать более компактные схемы дисплеев в iPhone 16. Это может привести к более тонким рамкам по бокам. Пока неясно, относится ли это ко всем моделям или только к Pro-вариантам.

Важно помнить, что это всего лишь слухи, поэтому ждем официальной информации.