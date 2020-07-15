Рассекречены характеристики нового флагманского смартфона ASUS с экраном без вырезов

Ожидается, что в новой серии ASUS будут две модели — ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro. Благодаря базам данных сертификационных агентств стали известны характеристики смартфонов.

ASUS ZenFone 7 получит 6,7-дюймовый экран, 512 ГБ постоянной памяти, поддержку NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0. Также смартфон будет оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Он будет поддерживать быструю 30-ваттную зарядку.

Ранее источники сообщали, что устройства серии ASUS ZenFone 7 получат поворотную камеру на отдельном модуле, как у ZenFone 6. Благодаря этому смартфоны не будут иметь вырезов в экране под фронталку.