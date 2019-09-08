Рассекречены подробности запуска новой версии Xiaomi Mi 9

Как понятно из кодового названия устройства, от предыдущей версии оно будет отличаться наличием поддержки 5G (а ещё увеличенной батареей). Коммерческое имя, впрочем, на это не намекает. Новинка выйдет под названием Mi 9S.

Также информатор сообщил, что Xiaomi планирует отгрузить более 300 000 устройств. Однако, количество будет меняться от рынка к рынку.

Что ещё интереснее: завтра состоится специальное мероприятие Xiaomi, посвящённое 5G-технологиям. Один из представителей компании написал в Weibo, что планируется презентация не только технологии зарядки, но и «кое-чего ещё». Вероятно, речь идёт о Mi 9S.