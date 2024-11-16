Разница в весе iPhone 16 с титаном и его стальных «предков» оказалась небольшой

Опубликовано 16 ноября 2024, 11:151 мин.
Разница в весе iPhone 16 с титаном и его стальных «предков» оказалась небольшойСтоило ли оно того
Новые модели iPhone 16 Pro и Pro Max оснащены титановыми рамками, что делает их легче по сравнению с предыдущими моделями с стальными корпусами, несмотря на большие экраны. Правда, разница не такая и большая, сообщает 9to5mac.
iPhone 16 Pro с экраном 6,3 дюйма весит 199 граммов, что на 7 граммов легче, чем iPhone 14 Pro с экраном 6,1 дюйма, который весит 206 граммов. Аналогично, iPhone 16 Pro Max с экраном 6,9 дюйма весит 227 граммов, что на 13 граммов легче, чем 240 граммов iPhone 14 Pro Max с экраном 6,7 дюйма.
Разница в весе может показаться небольшой, но редактор издания считает, что она «ощутима» при долгом удержании устройства (здесь должна быть шутка о журналистах, которые не держали ничего тяжелее).
Модели iPhone 16 предлагают не только большие экраны, но и другие «плюшки», такие как покрытие Ceramic Shield и матовое стекло на задней панели, а также сохранение класса защиты IP68 от воды и пыли.