Realme привезла в Россию недорогие смартфоны со 108-Мп камерами
Модель Realme 8 Pro (обзор) — флагман линейки — предлагает четверную основную камеру с главным датчиком изображения на 108 Мп. Его дополняют сенсор на 8 Мп с ультраширокоуголкой, макрообъектив и модуль на 2 Мп. Realme обещает, что камера будет делать сверхдетализированные снимки. У аппарата также есть поддержка астрономического тайм-лапс видео режима. Селфи-камера тут 16-мегапиксельная.
В остальном смартфон оснащён Super AMOLED 6,4-дюймовым экраном, процессором Snapdragon 720G, батареей на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 50 Вт. Это позволяет пополнить заряд до 100% за 47 минут.
Realme 8 Pro можно будет купить в двух цветах — синем или чёрном. Вес смартфона составляет всего 176 граммов, а толщина корпуса — 8,1 мм.
Младшая модель Realme 8 чуть проще. В камере у неё стоит главный датчик на 64 Мп. Можно делать фотографии ночного неба, портреты с эффектом боке и т.д. В качестве процессора выступает MediaTek Helio G95. При этом смартфон получил аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой 30-Вт зарядки. Устройство можно зарядить до 100% за 65 минут. Адаптер поставляется в комплекте.
Realme 8 представлен в двух цветах — чёрном и серебряном. Вторая версия имеет надпись на задней панели, а первая более консервативная.
В России цены на Realme 8 Pro начинаются с 27 990 рублей. На Realme 8 — c 23 990 рублей. До 21 июня смартфоны можно будет купить за 24 990 и 20 990 рублей соответственно.