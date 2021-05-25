Realme привезла в Россию недорогие смартфоны со 108-Мп камерами

Младшая модель Realme 8 чуть проще. В камере у неё стоит главный датчик на 64 Мп. Можно делать фотографии ночного неба, портреты с эффектом боке и т.д. В качестве процессора выступает MediaTek Helio G95. При этом смартфон получил аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой 30-Вт зарядки. Устройство можно зарядить до 100% за 65 минут. Адаптер поставляется в комплекте.

Realme 8 представлен в двух цветах — чёрном и серебряном. Вторая версия имеет надпись на задней панели, а первая более консервативная.

В России цены на Realme 8 Pro начинаются с 27 990 рублей. На Realme 8 — c 23 990 рублей. До 21 июня смартфоны можно будет купить за 24 990 и 20 990 рублей соответственно.