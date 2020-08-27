Realme продлила скидки на смартфоны до субботы

В рамках акции можно приобрести по сниженной цене realme 6 Pro — один из лучших смартфонов в ценовой категории до 25 тысяч рублей (обзор). Устройство оснащено 6,6-дюймовым экраном, процессором Snapdragon 720G, модулем NFC, камерой с основным датчиком на 64 Мп и аккумулятором ёмкостью 4300 мАч. На распродаже realme 6 Pro стоит 18 290 рублей.

В распродаже участвуют и другие смартфоны: realme C3, realme 6, realme X3 SuperZoom. Также можно купить по сниженной цене «умные» часы realme Watch.

Страница акция доступна по этой ссылке. Распродажа закончится в 10:00 по московскому времени 29 августа.