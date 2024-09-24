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Опубликовано 24 сентября 2024, 08:24
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Реальные проблемы iPhone 16 Pro раскрыли первые покупатели смартфона

Более старые модели при этом лишены таких багов
Первые покупатели iPhone 16 Pro столкнулись с проблемами, связанными с отзывчивостью сенсорного экрана.
Реальные проблемы iPhone 16 Pro раскрыли первые покупатели смартфона
© 9to5Mac

Многие из них сообщают о том, что экран не всегда реагирует на касания и жесты, такие как пролистывание или нажатие клавиш на виртуальной клавиатуре.

По предварительным данным, проблема, вероятно, связана с ошибкой в программном обеспечении, а не с аппаратным дефектом.

Возможно, алгоритм предотвращения случайных касаний в iOS работает слишком агрессивно, что приводит к игнорированию намеренных касаний. Проблема чаще всего возникает при касании к краям экрана, особенно на его правой стороне, но может затронуть и другие области.

Реальные проблемы iPhone 16 Pro раскрыли первые покупатели смартфона
© 9to5Mac

Пользователи отмечают, что проблема усугубляется, если устройство используется без чехла, поскольку пальцы легко могут случайно касаться тонких рамок экрана, что активирует защиту от случайных касаний. Но и с чехлом избежать этого полностью не удается.

Проблема присутствует на iPhone 16 Pro с iOS 18 и бета-версией iOS 18.1.

Источник:9to5Mac
Автор:Булат Кармак
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