Реальные проблемы iPhone 16 Pro раскрыли первые покупатели смартфона

Многие из них сообщают о том, что экран не всегда реагирует на касания и жесты, такие как пролистывание или нажатие клавиш на виртуальной клавиатуре.

По предварительным данным, проблема, вероятно, связана с ошибкой в программном обеспечении, а не с аппаратным дефектом.

Возможно, алгоритм предотвращения случайных касаний в iOS работает слишком агрессивно, что приводит к игнорированию намеренных касаний. Проблема чаще всего возникает при касании к краям экрана, особенно на его правой стороне, но может затронуть и другие области.