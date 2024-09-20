«Рекордно тонкие» рамки iPhone 16 Pro сравнили с предшественником и Galaxy S24 Ultra

Опубликовано 20 сентября 2024, 09:171 мин.
«Рекордно тонкие» рамки iPhone 16 Pro сравнили с предшественником и Galaxy S24 UltraКоснулись и прошлогодней модели
iPhone 16 Pro и 16 Pro Max уже начали тестировать журналисты и блогеры, а в сети появились сравнения их экранов с предыдущими моделями и конкурентами.
Основное внимание уделено рекордно тонким рамкам, которые стали заметно уже по сравнению с iPhone 15 и iPhone 14, а также с флагманом Samsung Galaxy S24 Ultra.
iPhone 16 Pro получил увеличенный OLED-дисплей с диагональю 6.3 дюйма, а Pro Max — 6.9 дюйма. Несмотря на увеличенные экраны, рамки у новых моделей iPhone 16 Pro значительно тоньше, что визуально делает смартфон более элегантным.
Даже Samsung Galaxy S24 Ultra с его узкими рамками не может конкурировать по этому показателю с iPhone 16 Pro.
Мировые продажи iPhone 16 и iPhone 16 Pro начнутся уже сегодня, 20 сентября.