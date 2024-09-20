«Рекордно тонкие» рамки iPhone 16 Pro сравнили с предшественником и Galaxy S24 Ultra

Основное внимание уделено рекордно тонким рамкам, которые стали заметно уже по сравнению с iPhone 15 и iPhone 14, а также с флагманом Samsung Galaxy S24 Ultra.

iPhone 16 Pro получил увеличенный OLED-дисплей с диагональю 6.3 дюйма, а Pro Max — 6.9 дюйма. Несмотря на увеличенные экраны, рамки у новых моделей iPhone 16 Pro значительно тоньше, что визуально делает смартфон более элегантным.