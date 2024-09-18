Россияне предзаказали iPhone 16 почти в 5 раз больше, чем iPhone 15

Самый востребованный вариант хранения данных для моделей iPhone 16, Plus и Pro — 128 ГБ. По количеству предзаказов лидирует Москва — 43% заказов поступило из столицы, за ней следуют Санкт-Петербург (10%), Краснодарский край (8%), Республика Татарстан (4%) и Тюменская область (2%).

Оформить предварительный заказ на смартфоны можно на выбор с помощью частичной или полной предоплаты. На модели iPhone 16 сумма частичной предоплаты составляет 25 000 рублей, которая будет вычтен из общей стоимости при доставке. При покупке iPhone 16 действует 30%-кэшбек, а также предоставляется годовая гарантия.