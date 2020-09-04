Россияне стали активно скупать смартфоны с электронными сим-картами

Как пишет издание «Ведомости», ссылаясь на представителей «М.видео – Эльдорадо», в 2020 году в России в 2,8 раза вырос спрос на смартфоны с поддержкой eSIM. В августе продажи таких устройств и вовсе увеличились в 3,5 раза.

В «Связном» рассказали, что с января по август продажи смартфонов с eSIM выросли на 178% в натуральном и на 158% в денежном выражениях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за первые восемь месяцев 2020 года в «Связном» было продано 1,6 млн устройств с функцией eSIM. Самым популярным таким аппаратом стал iPhone 11.