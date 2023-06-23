Samsung пригрозил российским СМИ судом за публикацию фото будущего смартфона

В конце июле состоится новая презентация Galaxy Unpacked, на которой прогнозируют выход складных смартфонов Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5, флагманского планшета Galaxy Tab S9, умных часов Galaxy Watch 6 и беспроводных наушников Galaxy Buds 3. Новости с первой информацией об устройствах уже появляются в СМИ и на ресурсах блогеров.

Плохо, что ли? Хорошо! Вот и у нас вышли новости:

А потом мы (скорей всего, не только мы) получили вот такое письмо на почту: