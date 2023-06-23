Samsung пригрозил российским СМИ судом за публикацию фото будущего смартфона

Samsung пригрозил российским СМИ судом за публикацию фото будущего смартфонаА также планшета и наушников
Компания заявила, что сайты, которые делятся изображениями с дизайном и данными о характеристиках будущих Galaxy, наносят ущерб репутации и бизнесу Samsung.
В конце июле состоится новая презентация Galaxy Unpacked, на которой прогнозируют выход складных смартфонов Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5, флагманского планшета Galaxy Tab S9, умных часов Galaxy Watch 6 и беспроводных наушников Galaxy Buds 3. Новости с первой информацией об устройствах уже появляются в СМИ и на ресурсах блогеров.
Плохо, что ли? Хорошо! Вот и у нас вышли новости:
- С предварительными данными о Samsung Galaxy Z Fold 5
- Об остальных новых устройствах, которые ожидаются на презентации
А потом мы (скорей всего, не только мы) получили вот такое письмо на почту:
Оказывается, о будущих новинках запрещено «несанкционированно» публиковать не только изображения, но и вообще «информацию» до её официального анонса.
Так что поосторожнее там выражайтесь о процессорах Exynos и количестве мегапикселей в будущих Galaxy.
Изображения мы, конечно, удалили. Хотя на зарубежных сайтах они всё ещё есть и никуда не деваются.
Гораздо удивительнее, что Samsung настолько неравнодушен к изображениям будущих смартфонов в стране, где он приостановил деятельность и уж точно не планирует эти смартфоны продавать.
Означает ли такое «письмо счастья», что Samsung возобновил в работу в России, пресс-служба компании нам не ответила. Но всех остальных обзорщиков предостерегаем — не советуем писать о том, какие устройства Samsung будет выпускать, потому что теперь это наказуемо.