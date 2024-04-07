Samsung дала возможность купить Galaxy S24 Ultra со скидкой в $900

Ищете Galaxy S24 Ultra, который действительно выделяется? Эксклюзивные цвета Samsung — Titanium Blue и Titanium Green — теперь доступны с дополнительной скидкой в 150 долларов. Скидка распространяется на модель Titanium Blue объемом 256 ГБ, а Titanium Green — только на вариант объемом 256 ГБ.

На этом экономия не заканчивается. Программа trade-in компании позволяет вам сдать соответствующие требованиям устройства, такие как Galaxy S23 Ultra, за «кредит» до 750 долларов.

Комбинируя кредит по программе trade-in со скидкой $150 на цвет, вы можете сэкономить на Galaxy S24 Ultra $900. Именно так, можно получить этот мощный смартфон всего за 399 долларов (в зависимости от устройства, сдаваемого в trade-in).

На сайте Samsung можно узнать последние цены и подробности обмена.