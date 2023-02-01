Samsung Galaxy S23 стал рекордсменом по производительности в Geekbench 5

Так, он написал, что в настоящее время наилучший результат в однопоточном режиме для Android-смартфона показывает Galaxy S23 Ultra с его 1573 баллами.А вот при использовании всех ядер результат Galaxy S23 Ultra составил 5060 баллов.

Отметим, что судя по прошлым сливам, Galaxy S23 Ultra будет оснащен разогнанной версией Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, частота которого увеличена до 3,36 ГГц.

Ранее тот же инсайдер подтвердил, что самая дешёвая модель в новой линейке Samsung Galaxy S23 будет вдвое медленнее остальных из-за использования устаревшего хранилища.