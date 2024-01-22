Samsung Galaxy S24 Ultra обогнал iPhone 15 Pro Max в скорости внутренней памяти

Galaxy S24 Ultra также быстрее в тестах случайного чтения и записи в формате 4K. Он способен достичь скоростей до 1442 МБ/с и 1257 МБ/с соответственно, в то время как iPhone 15 Pro Max — 1225 МБ/с и 1104 МБ/с. Кроме того, что Galaxy S24 Ultra быстрее, он также имеет меньшую задержку, чем iPhone 15 Pro Max. Это означает, что он может быстрее получать доступ к данным.

Эти результаты показывают, что Samsung Galaxy S24 Ultra имеет более высокую производительность внутренней памяти. Скорее всего, это связано с тем, что в нем используется технология UFS, а в iPhone 15 Pro Max — NVMe.