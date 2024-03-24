Samsung отправила Galaxy S24 Ultra в стратосферу, чтобы сделать фотографии Земли

В рамках проекта Samsung прикрепила четыре Galaxy S24 Ultra к специально разработанным кронштейнам из углеродного волокна и прикрепила их к воздушным шарам, наполненным водородом. Эти шары были запущены из разных точек на западе США и поднялись на высоту 36 км — намного выше коммерческих авиалайнеров, но не совсем в космос.