Samsung отправила Galaxy S24 Ultra в стратосферу, чтобы сделать фотографии Земли

Опубликовано 24 марта 2024, 11:05
1 мин.
Samsung отправила Galaxy S24 Ultra в стратосферу, чтобы сделать фотографии ЗемлиФотографии с “края космоса”
Компания Samsung подняла фотографию со смартфона на новую высоту в буквальном смысле этого слова, отправив Galaxy S24 Ultra в полет на воздушном шаре в стратосферу. В результате этой миссии было получено более 150 снимков Земли.
В рамках проекта Samsung прикрепила четыре Galaxy S24 Ultra к специально разработанным кронштейнам из углеродного волокна и прикрепила их к воздушным шарам, наполненным водородом. Эти шары были запущены из разных точек на западе США и поднялись на высоту 36 км — намного выше коммерческих авиалайнеров, но не совсем в космос.
Камеры Galaxy S24 Ultra справились с этой задачей, запечатлев красоту Земли. Фотографии демонстрируют разнообразные пейзажи, яркие цвета и сложные детали. Различные объективы телефона, от широкоугольных снимков до изображений с оптическим зумом, запечатлели «изгибы планеты, просторы космоса и взаимодействие света и тени», отмечает Gizchina.