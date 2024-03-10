Samsung почти отказалась от Exynos в пользу Dimensity в Galaxy S24

Утечка показала, что Samsung изначально планировала оснастить Galaxy S24 флагманским чипсетом Dimensity 9000 от MediaTek. Однако этот план сорвался из-за недостаточного объема поставок. Как сообщается, MediaTek произвела всего 10 миллионов единиц товара, что намного меньше, чем требовалось Samsung для флагманской линейки — 30−35 миллионов.

Четыре высокопроизводительных ядра Cortex-X4 с тактовой частотой до 3,25 ГГц и четыре ядра Cortex-A720, но в нем отсутствуют ядра с низким энергопотреблением. К сожалению, мы никогда не увидим эту конфигурацию в телефонах Galaxy, поскольку MediaTek предпочла поставлять Dimensity 9000 китайским производителям, таким как vivo, для их X100 Pro.

К тому же Qualcomm является основным партнером для Samsung. Такое тесное сотрудничество делает маловероятным для MediaTek нарушить этот устоявшийся поток.