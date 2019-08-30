Samsung поставит в следующий Galaxy S экран нового поколения

Предыдущие утечки указывали на то, что линейка будет представлена тремя моделями. Все они должны получить поддержку 5G, а также инновационные камеры.

Экраны для них компания намеревается делать из нового поколения OLED-материала — M10. Его серийное производство Samsung может начать уже в конце текущего года.

Самые последние модели смартфонов, что логично, используют OLED-материал M9. Такой применяется в Samsung Galaxy S10 и Note10 и будет установлен в грядущих новинках от Apple. Какими получатся экраны M10 покажет время.