Samsung представила флагманские смартфоны Galaxy S21

В качестве аппаратной основы устройств выступает 5-нм SoC, которая по части CPU на 20% быстрее предыдущего поколения, а по части GPU — на 35%. Процессор обработки алгоритмов искусственного интеллекта тут в два раза быстрее старого.

Samsung утверждает, что смартфоны Galaxy S21 будут работать дольше на одной зарядке, благодаря энергоэффективному экрану и методам ИИ. У модели S21 установлен аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, а у модели S21+ — 4800 мАч.