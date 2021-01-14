Samsung представила флагманские смартфоны Galaxy S21
Смартфоны выйдут в нескольких новых цветах, их корпуса имеют матовое покрытие. Устройства получили AMOLED-дисплеи. У Galaxy S21 (читать обзор) диагональ равна 6,2 дюйма, а у Galaxy S21+ — 6,7 дюйма. Что касается камер, то фронталка у этих моделей 10-Мп, а основная камера представлена тремя модулями. Первый модуль — ультраширокоугольный с сенсором на 12 Мп. Второй — широкоугольный на 12 Мп, а третий — телефото на 64 Мп с трёхкратным зумом. У двух модулей есть система оптической стабилизации. Смартфоны могут снимать видео в качестве 8K.
В качестве аппаратной основы устройств выступает 5-нм SoC, которая по части CPU на 20% быстрее предыдущего поколения, а по части GPU — на 35%. Процессор обработки алгоритмов искусственного интеллекта тут в два раза быстрее старого.
Samsung утверждает, что смартфоны Galaxy S21 будут работать дольше на одной зарядке, благодаря энергоэффективному экрану и методам ИИ. У модели S21 установлен аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, а у модели S21+ — 4800 мАч.
Samsung
Что касается топовой модели линейки — Galaxy S21 Ultra, то здесь Samsung делает упор на камеру. Компания говорит, что сделала лучшую камеру для смартфонов в своей истории. Она состоит из пяти модулей: ультраширика (12 Мп), ширика (108 Мп), телефото (10 Мп, трёхкратный зум), ещё одного телефото (10 Мп, десятикратный зум) и лазерного автофокуса. Смартфон может снимать видео в качестве 4K и 60 fps на все камеры. Фронталка тут, кстати, 40-Мп.
Galaxy S21 Ultra обладает 6,8-дюймовым дисплеем разрешением WQHD+. Экран может обновлять картинку с частотой 120 Гц при высочайшем разрешении. Также Samsung представила первый S Pen для серии Galaxy S. Работать с ним может только Ultra-модель. Для неё выпустят специальный чехол. Смартфон питается от аккумулятора ёмкостью 5000 мАч.
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- Galaxy S21 с 256 ГБ оценён в 79 990 рублей; со 128 ГБ — в 74 990 рублей.
- Galaxy S21+ с 256 ГБ оценён в 94 990 рублей; со 128 ГБ — в 89 990 рублей.
- Galaxy S21 Ultra с 512 ГБ оценён в 127 990 рублей; с 256 ГБ — в 114 990 рублей; со 128 ГБ — в 109 990 рублей.