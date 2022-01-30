Самый компактный Android-флагман 2021 года продают по минимальной цене

Летом 2021 года самый маленький Android-флагман стоил 63 тысячи рублей. Теперь же его можно купить за 44 999 рублей. В других магазинах цены стартуют с 48 тысяч рублей. Для этого достаточно добавить товар в корзину по этой ссылке. Нужно будет выбрать опцию самовывоза, то есть самостоятельно забрать телефон из магазина.