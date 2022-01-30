Самый компактный Android-флагман 2021 года продают по минимальной цене

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Самый компактный Android-флагман 2021 года продают по минимальной ценеASUS Zenfone 8
В СберМегаМаркете распродают компактный Android-флагман ASUS Zenfone 8. Он значительно подешевел с момента выхода в 2021 году.
Летом 2021 года самый маленький Android-флагман стоил 63 тысячи рублей. Теперь же его можно купить за 44 999 рублей. В других магазинах цены стартуют с 48 тысяч рублей. Для этого достаточно добавить товар в корзину по этой ссылке. Нужно будет выбрать опцию самовывоза, то есть самостоятельно забрать телефон из магазина.
Стоит отметить, что все акции актуальный на момент публикации новости.
ASUS Zenfone 8 оснащён экраном диагональю 5,9 дюйма, процессором Snapdragon 888, основной двойной камерой с датчиками на 64 Мп f/1,8 + 12 Мп f/2,2 (сверхширик), аккумулятором ёмкостью 4000 мАч.