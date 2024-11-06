Себестоимость Google Pixel 9 Pro намного ниже iPhone 16 Pro. Но стоят одинаково

Разбивка стоимости показывает, что чип Tensor G4 стоит $ 80, что немного дороже предыдущей версии, в то время как дисплей Samsung M14 стоит $ 75, а камера — $ 61. Несмотря на более дорогой чип, Google удалось снизить затраты на дисплей и камеру.

Для сравнения, стоимость компонентов iPhone 16 Pro значительно выше — себестоимость $ 568, что почти на 40% больше, чем у Pixel 9 Pro. Это объясняется более дорогим дисплеем ($ 110), системой камер ($ 91) и чипом A18 Pro ($ 135) iPhone.

Но у обоих одинаковая розничная цена в $ 999.