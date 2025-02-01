Опубликовано 01 февраля 2025, 14:151 мин.
Серия iPhone 16 продалась лучше iPhone 15 — спасибо встроенному ИИГоворит Тим Кук
Генеральный директор Apple Тим Кук недавно рассказал, что iPhone 16 продается лучше, чем iPhone 15, причем в тех регионах, где была внедрена функция Apple Intelligence. Apple Intelligence — это набор функций, основанных на искусственном интеллекте, которые Apple постепенно внедряет, включая усовершенствования Siri и инструменты для написания текстов.
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Кук объяснил, что запуск iPhone 16 в Китае не имел такого же успеха, поскольку Apple Intelligence там пока недоступен. Хотя iPhone 16 изначально был представлен без некоторых ключевых функций, последние обновления добавили многие из разрекламированных функций Apple Intelligence, хотя некоторые, например расширенные функции Siri, все еще отсутствуют и появятся в iOS 18.4 в апреле.
Кук также прокомментировал работу китайской компании DeepSeek, занимающейся разработкой искусственного интеллекта, назвав ее инновации в области эффективности «великолепными».