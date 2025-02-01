Кук объяснил, что запуск iPhone 16 в Китае не имел такого же успеха, поскольку Apple Intelligence там пока недоступен. Хотя iPhone 16 изначально был представлен без некоторых ключевых функций, последние обновления добавили многие из разрекламированных функций Apple Intelligence, хотя некоторые, например расширенные функции Siri, все еще отсутствуют и появятся в iOS 18.4 в апреле.

Кук также прокомментировал работу китайской компании DeepSeek, занимающейся разработкой искусственного интеллекта, назвав ее инновации в области эффективности «великолепными».