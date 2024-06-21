Серия Samsung Galaxy S24 получит обновление ИИ уже в августе

Опубликовано 21 июня 2024, 18:00
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Серия Samsung Galaxy S24 получит обновление ИИ уже в августеС One UI 6.1.1
Samsung готовится к запуску One UI 6.1.1, предназначенного специально для серии Galaxy S24, в августе. Это обновление, ожидаемое после выхода Galaxy Z Fold6 в июле, принесет множество улучшений, направленных на возможности искусственного интеллекта и интеграцию S Pen, пишут инсайдеры.
Согласно информации от @iceuniverse, обновление добавит, как минимум, функцию превращения фотографий в работы в стиле граффити.
Среди ключевых улучшений - усовершенствованные эффекты анимации и значительные оптимизации камеры, направленные на повышение качества снимков и улучшение работы в условиях низкой освещенности.
Время выхода обновления One UI 6.1.1 также имеет важное значение. В первоначальном расписании этого обновления указано, что оно выйдет в августе. Перед ним компания выпустит Galaxy Z Fold6. Такое соответствие предполагает, что некоторые новые функции и оптимизации One UI 6.1.1 могут быть предназначены для складных устройств.
Источник:Gizchina
Автор:Максим Многословный