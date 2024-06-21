Серия Samsung Galaxy S24 получит обновление ИИ уже в августе

Среди ключевых улучшений - усовершенствованные эффекты анимации и значительные оптимизации камеры, направленные на повышение качества снимков и улучшение работы в условиях низкой освещенности.

Время выхода обновления One UI 6.1.1 также имеет важное значение. В первоначальном расписании этого обновления указано, что оно выйдет в августе. Перед ним компания выпустит Galaxy Z Fold6. Такое соответствие предполагает, что некоторые новые функции и оптимизации One UI 6.1.1 могут быть предназначены для складных устройств.