Складной смартфон с очень качественной камерой HUAWEI Mate X7 поступил в продажу в М.Видео

Смартфон оснащён ёмкой батареей около 5600 мАч, поддерживающей быструю проводную зарядку 66 Вт и беспроводную на 50 Вт. Среди других преимуществ — стереодинамики и боковой сканер отпечатков пальцев.

В М. Видео модель с памятью 16 ГБ + 512 ГБ стоит 159 999 рублей. С 6 февраля по 9 марта покупатели получат подарок на выбор — умные часы HUAWEI WATCH FIT 4 Pro или наушники FreeBuds Pro 4, а также выгодные условия на ремонт экранов в течение года.

HUAWEI FreeClip 2 — это лёгкие и удобные наушники-клипсы, крепящиеся на хрящ уха. Каждый наушник весит всего 5,1 грамма. Наушники защищены от влаги и пыли и работают до 38 часов с учётом зарядного кейса. Цена — 19 999 рублей, а в период предзаказа действует скидка 4 000 рублей.