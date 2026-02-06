Складной смартфон с очень качественной камерой HUAWEI Mate X7 поступил в продажу в М.Видео

Складной смартфон с очень качественной камерой HUAWEI Mate X7 поступил в продажу в М.ВидеоВместе с наушниками FreeClip 2
© HUAWEI
HUAWEI Mate X7 имеет рамку из аэрокосмического алюминия и заднюю панель из экокожи или полимера. Уровень защиты соответствует стандартам IP58/IP59.
Внутри находится гибкий 8-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц. Снаружи — 6.49-дюймовый экран, защищенный Kunlun Glass 2. Сердцем устройства является процессор Kirin 9030 Pro.
Фотомодуль — наше почтение: тройная камера включает основной 50-мегапиксельный датчик, 50-мегапиксельный перископический телеобъеквик с 3.5-кратным оптическим зумом и 40-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. Для селфи есть два модуля по 8 МП (можно удобно использовать для тех же целей задние камеры). Как мы писали ранее, это один из первых в истории складных смартфонов с полноценно флагманским уровнем камер лучших моделей смартфонов-моноблоков.
Смартфон оснащён ёмкой батареей около 5600 мАч, поддерживающей быструю проводную зарядку 66 Вт и беспроводную на 50 Вт. Среди других преимуществ — стереодинамики и боковой сканер отпечатков пальцев.
В М. Видео модель с памятью 16 ГБ + 512 ГБ стоит 159 999 рублей. С 6 февраля по 9 марта покупатели получат подарок на выбор — умные часы HUAWEI WATCH FIT 4 Pro или наушники FreeBuds Pro 4, а также выгодные условия на ремонт экранов в течение года.
HUAWEI FreeClip 2 — это лёгкие и удобные наушники-клипсы, крепящиеся на хрящ уха. Каждый наушник весит всего 5,1 грамма. Наушники защищены от влаги и пыли и работают до 38 часов с учётом зарядного кейса. Цена — 19 999 рублей, а в период предзаказа действует скидка 4 000 рублей.