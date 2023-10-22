Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip5 Retro Edition не получит «ретро» дизайн

Оригинальный Samsung Galaxy Z Flip 5 уже полюбился пользователям по всему миру за существующие варианты расцветки: графит, крем, лаванда и мята, каждый из которых отвечает разным вкусам. Retro Edition добавляет новый вариант. Samsung Galaxy Z Flip 5 Retro Edition сохраняет складную конструкцию и привычные функции.

Ранее Ээксперт YouTube-канала Pro100tehnika сравнил по основным параметрам телевизоры LG 43UR78006 и Samsung 43cu7100. У каждого телевизора оказались свои плюсы и минусы. Если вы берёте модель для просмотра эфирных ТВ-каналов, однозначно лучше покупать LG. Если вы сидите довольно далеко от экрана и любите смотреть фильмы и телеканалы в темноте, лучшим выбором станет Samsung. Для игр и просмотра телеканалов высокой чёткости (4K) тоже больше подходит Samsung 43cu7100. За подробностями сравнения вы можете обратиться к нашему материалу.